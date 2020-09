ÇOCUĞUNUZLA YENi BiR BAŞLANGIÇ

Sevgili anne-babalar, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Çocuklarımız için çalıştık, çabaladık. Günler çok hızlı geçerken onlar da büyüyor, değişiyor ve gelişiyor. Durum böyle olunca, ihtiyaçları da farklılaşıyor. Ne kadar büyüseler de gözümüzde hep küçük kalıyorlar. Evlatlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermezsek ve onlara saygı duymazsak, iletişimimiz de zarar görüyor.

Gelin, bu yıl çocuğunuzla iletişiminizde yeni bir başlangıç yapın ve ona karşı yaklaşımınızı değiştirin. Hepsinin yaşı ve ihtiyaçları farklı olsa da, temel bazı konularda yaklaşımınız değişirse, iletişiminiz de o denli gelişecektir.

Sevginizi hissettirin

Tüm çocuklar, anne-babaları tarafından sevildiğini hissetmek ister. Şüphesiz her ebeveyn evladını sever ama bunu davranışlarınızla yansıtmanız çok önemlidir. Eğer davranışlarınızdan bu mesajı alamazsa, yeterince sevildiğini hissetmez. Örneğin, çocuğunuzun okulda ne yaptığını, sınavlardan ne not aldığını sürekli sorarsanız, o da bir süre sonra başarısına göre sevildiğini düşünür. Yani koşulsuz sevginizi hissetmez. Ne hata yaparsa yapsın, onu hep seveceğiniz mesajını verin. Yani sevginizi bir koşula bağlamayın. Onu her haliyle kabul edin ve sevdiğinizi hissettirin.

Bol bol sarılın ve onu çok sevdiğinizi, çok değerli olduğunu söyleyin. Birçok çocuk kendini değersiz hissediyor. Bazen davranışlarınızın yanı sıra bu sözleri de duymaya ihtiyaçları var. En son ne zaman çocuğunuza onu çok sevdiğinizi söylediniz? Düşünün...

Takdir etmeyi unutmayın

Çocuğunuzun sizin için her şeyden özel olduğunu sözlerinizle de ifade edin. Her alandaki başarılarını görmeye çalışın. Unutmayın, çocuğunuzun eğitimi, hayatının sadece bir yönü. Başarılı olacağı birçok yeteneği ve ilgili alanları var. Bunları keşfetmesi için rehberlik edin ve başarılarını, çabalarını sık sık dile getirin.

Çocuklar, anne-babalarının onayını almak için çok çabalar. Gurur duyulduğunu hissetmezse, pes eder. O nedenle asla çocuğunuza ‘beceriksiz’, ‘işe yaramaz’, ‘tembel’ ve ‘aptal’ gibi hakaretler etmeyin. Bir süre sonra sinirle söylediğiniz bu sözleri kabullenir ve kendi için hiçbir şey yapmaz.

Hatanızı kabul edin

Eğer çocuğunuzun sıkıntılı zamanları olduysa ve bu anlarda ona haksızlık ettiğinizi düşünüyorsanız, hatanızı kabul edin. Mutlaka kalbini kazanın. Eğer durumu telafi etmek için bir şey yapmazsanız, size kin duymaya başlar ve onaylamadığınız davranışlarını artırarak devam ettirir.

Önemli olan hata yapmak değil; sonrasında durumu nasıl toparladığınız ve telafi ettiğinizdir.

Çocuğunuzun büyüdüğünü kabul ederseniz, onun ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı duyarsanız, ortada bir yerde karşılıklı fedakârlıkla buluşursanız, tartışmaların önüne geçersiniz.

Örneğin, arkadaşlarıyla gezmeye gitmek isteyen ergenlik çağındaki çocuğunuzla “Hayır gidemezsin” demek yerine, “Akşam 21.00 olmadan evde olursan, izin verebilirim” gibi şartlar çerçevesinde anlaşabilirsiniz.

Sohbet saatleriniz olsun

Teknolojik bir çağda koşturma içindeyken anne-babalar, ev-iş sorumluluklarından çocuklara; çocuklar da okul sorumluluklarından ebeveynlerine zaman ayıramıyor. Akşam yemeklerinde bile tüm aile üyelerinin buluşması artık zor.

Çocuk eve gelince kendi odasına gidiyor, anne-baba da evin işleri ve düzeniyle meşgul oluyor. Oysa onların sohbet etmeye ve dertleşmeye ihtiyacı var. Hayatlarında neler oluyor bilemezseniz, destek de olamazsınız.

Bu nedenle sağlıklı bir iletişimi devam ettirmenin en temel kuralı; iletişimde kalmaktır. Çocuğunuzla her fırsatta sohbet edin ve onu empatik bir şekilde dinleyin.