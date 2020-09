ÇOCUĞUNUZU İSTİSMARA KARŞI BİLİNÇLENDİRİN!

Son günlerde çocuk istismarı haberlerini çok duyar olduk. Dünyada ve Türkiye’de bu sorun gerçekten ciddi boyutlara ulaştı. En son sekiz yaşında bir kız çocuğunun sokak ortasında taciz edildiği haberini üzülerek dinledik. Bu kötü olaylardan dolayı anne-babalar, çocuklarının sokağa çıkmasından korkar oldu.

Ebeveynler, bu konuda gerçekten kaygılı. Çünkü minikler yetişkinlerin kötü muamelesine karşı savunmasızdır. Bu nedenle anne-babalar çok bilinçli olmalı ve çocuklarını da bilgilendirmeli.

Derinden yaralar

İstismar, minikleri yaralar ve onlar da yaşadıkları travmanın izlerini hep taşır. Çoğu zaman da istismar kronik bir hal alır. Uzun süre travmayla büyüyen çocukların kişiliği ve ruh sağlığı ciddi derecede etkilenir.

Depresyon, madde bağımlılığı, tehlikeli hobiler edinme, sapkın davranışlar ve kişilik bozuklukları gibi birçok problem meydana gelebilir.

Yakınlara dikkat edin!

Çocuklara en yakın olanlar, onları daha kolay istismar etme potansiyeline sahiptir. Çünkü miniğin ve ailenin güvenini kazanması daha kolaydır. İstatistiklere göre de özellikle cinsel istismarın yüzde 80’i çocuğa yakın olanlardan kaynaklanır.

Özellikle ensest vakaların çoğu, gizli kalmaktadır. Çocuk bazen bu durumu, bir sevilme şekli olarak bile algılar ve utancından saklı tutar.

Çoğu zaman da çocuklar, evlerine rahat giren yakınları ve komşuları tarafından istismar edilir. Özellikle pedofilik bireyler, onların güvenlerini kazanmak için sürekli iyilik yapma ve hediye alma girişiminde olurlar.

Hem anne-babasının hem de çocuğun güvenini kazanan pedofilik bireyler, sonra miniğin yalnız kalmasını bekler ve harekete geçer. Bu nedenle ebevenler, çocuklarının etrafındaki yetişkinlere dikkat etmeli ve onları kimseyle yalnız bırakmamalıdır.

Dudağından öpmeyin!

Çocukları her türlü istismardan korumanın birinci yolu, öncelikle istismarın ne olduğunu bilmektir. İstismar, çok çeşitli olabilir. İhmal de bir türüdür. Ebeveyn, bazen farkında bile olmadan iyi niyetle çocuğunu istismar edebilir.

Örneğin, miniklerin dudağından ve cinsel organlarından öpülmesi yanlış olmasına rağmen, bunu bir sevgi gösterisi şeklinde yaparak,

çocukları istismara açık hale getirebilirler. Bu nedenle öncelikle anne-baba istismar konusunda bilinçlenmeli ve kendi davranışlarına dikkat etmelidir.

Diğer önemli konuysa, çocukların yaşına uygun açıklamayla doğru bir şekilde bilinçlendirmek gerekir. Onlara yabancıların hediye sunması ve yiyecek teklif etme gibi yollarla gezdirmek isteyebileceklerini ama bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamanız gerekir.

Sanal tehlikeler var

Çocukları sadece gerçek hayatta değil, sanal hayata da bekleyen tehlikeler var. Özellikle internette minikler için çeşitli tehlikeler mevcuttur.

Onun bilgisayarda ne yaptığını, hangi siteleri ziyaret ettiğini ve kimlerle konuştuğunu takip etmek gerekir. Bu nedenle anne-babanın ne olursa olsun her konuda kendilerinden yardım istemesi gerektiğini çocuğuna vurgulaması gerekir.

Onunla konuşun

Aileler ve çocuklar arasında oluşan bağ ve güven duygusu, her şeyin anahtarıdır. Eğer sağlıklı bir iletişiminiz varsa, çocukla sık sık sohbet ediyor ve ona güvendiğinizi gösteriyorsanız, minik başına gelebilecek en ufak konuda size danışacaktır. Bu nedenle anne-babaların çocuklarıyla iletişimi çok önemlidir. Onlarla dertleşmesi, baş başa zaman geçirmesi ve anlayışlı olması gerekir.

Ebeveynlerin gözleri, evlatlarının üzerinde olmalıdır, ama baskıcı bir yaklaşımdan uzak durmaları gerekir. Örneğin, çocuğun odasını teknolojik cihazlarla doldurup, orada uzun saatler tek başına kalmasına izin verirlerse, minik yalnızlık duygusuyla, internette kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmeye açık hale gelir.

Aileler, her türlü önlemi almalı ve çocuğa baskı yapmadan onu korumalıdır. Yani, onun arkadaşlarıyla zaman geçirmesine kısıtlama getirmek yerine, önlem almalıdır. Acil durumlarda ne yapmalı ve kime başvurmalı, bunları öğretmelidir. Eğer minikler bu konularda bilinçlenirse kendilerini koruyabilirler. Sonuçta, anne-babalar her an çocuklarının yanında olamazlar.