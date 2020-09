Çocukları bekleyen tehlike! Teknoloji bağımlılığı: Cep telefonu ve Bilgisayar kullanımı

Çocukları bekleyen tehlike! Teknoloji bağımlılığı: Cep telefonunu ve Bilgisayar kullanımı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 oldu. Cep telefonu kullanma yaşı da 10'a düşerken, her 10 çocuktan 9'unun televizyon izlediği belirlendi. TÜİK araştırmasına göre, Türkiye'de 6-15 yaş arası çocukların yüzde 60,5'i bilgisayar, yüzde 50,8'i internet, yüzde 24,3'ü cep telefonu kullanıyor.

6-15 yaş grubu çocukların interneti kullanma amaçları arasında;

- en çok % 84,8 ile ödev veya öğrenme,

- % 79,5 ile oyun oynama,

- % 56,7 ile bilgi arama,

- % 53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma yer alıyor.

Cep telefonu kullanım amaçları arasında;

- ilk sırayı % 92,8 ile konuşma alırken,

-% 66,8 ile oyun oynama,

-% 65,4 ile mesajlaşma,

- % 30,7 ile internete girmek yer alıyor.

Çocuklarda teknoloji bağımlılığı yaşı düşüyor!

Çocuklarda teknoloji bağımlığı yaşı giderek düşüyor. İngiltere’de 4 yaşındaki çocuğa IPad bağımlılığı tanısı kondu ve artık yurtdışında kliniklerde teknoloji bağımlılığı bölümleri açılmıştır. Bu durum tüm dünyada büyük bir problemledir. Teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırırken sağlığımızda tehdit ediyor. Günlük hayatta kullandığımız elektronik aletler elektromanyetik alan yaratıyor. Bilgisayar ve cep telefonunda gelen mikrodalgalar sağlığı daha da olumsuz etkiliyor. Çok uzun süreli bu cihazları kullanmak birçok sağlık problemlerini beraberinde getiriyor.

Yapılan araştırmalar bilgisayar ve cep telefonu kullanımının yetişkinler üzerindeki olumsuzluk etkilerini sıralarken çocukları daha da büyük tehlike bekliyor. Çünkü teknolojik cihazlar henüz olgunlaşmamış dokulara sahip olan çocukları yetişkinlere göre 10 kat daha fazla olumsuz etkileniyor. Çünkü çocukların hücreler ve dokuları bu mikrodalgaları 10 kat daha fazla içine çekiyor. Diğer tehlike ise yetişkinler sadece son 10 senedir teknolojik cihazların olumsuz etkilerine maruz kaldığı için bu problemleri yaşarken bu cihazlarla büyüyen, küçük yaşlardan itibaren teknolojinin bu olumsuzluklarına maruz kalan çocukları daha büyük tehlike bekliyor. İlerde bu çocuklarda şuan ortaya çıkan sağlık problemlerinin daha sık yaşanacağı ve bu sağlık problemlerinin derecelerinin artacağı kesindir.

12 yaş altındaki çocuklarınıza cep telefonu vermeyin!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) cep telefonun kanser ve beyin tümörüne neden olduğunu 2007 yılındaki raporunda açıklamıştır. Yapılan araştırmalar 12 yaşından küçük çocukların cep telefonu kesinlikle kullanmaması gerektiğini, 13-20 yaşındaki çocukların ise sadece acil durumlarda kullanabileceği konusunda aileleri uyarıyor. Cep telefonlarındaki en büyük tehlike her an yanında taşınıyor olması ve kulakta tutulduğu için, beyine yakın olduğu için daha fazla riskli olmasıdır. Cep telefonu ile altı dakikadan fazla konuşulduğunda kulak ve beyin dokusunda ısınmanın yol açtığı bizim bile hissedebileceğimiz baş ağrısına neden olduğu düşünüldüğünde tehlikeleri tahmin etmek zor olmayacaktır.

Çocuklarınızı teknolojinin olumsuz etkilerinden koruyun!

Aileleri bu konuda uyarmak istiyorum. Çocuklarınızı büyük tehlike bekliyor. Lütfen çocuklarınızı teknolojik ürünlerden uzak tutun. Mecbur kalmadıkça ödevleri dışında çocuklarınızın bilgisayar, tablet, IPad kullanmasına izin vermeyin. 12 yaş altında çocuklarınıza kesinlikle cep telefonu vermeyin. 13 yaşından büyük çocuklarınıza da sadece acil durumda kısıtlı şekilde cep telefonu kullanmasına izin verin. Cep telefonu kullan gençleri ise konuşma yerine daha fazla mesajlaşma yönlendirmek, konuşmaları, eller serbest, kulaklıkla kulakta tutmadan konuşmaya teşvik etmek gerekiyor.

Bunun yanı sıra özellikle evde IPad, dizüstü bilgisayarların ve cep telefonlarının yakınlarda yer almamasına dikkat edilmelidir. Bazı anne babalar çocuklarının cep telefonu ile oymasından bir sakınca görmüyor. Bu konuda kesinlikle dikkatli olmak gerekir. Evinizi mümkün oldukça teknolojik cihazlardan arındırın. En azından bilgisayar ve cep telefonu ile ilgili işlerinizi başka bir odada yapabilirsiniz.

Çocuklarınızın sağlığından anne babalar sorumludur. Bu nedenle çocuklarını teknolojinin getirdiği tehlikelerden koruyun. Bu yazımda daha çok teknolojinin fizyolojik etkilerini vurguladım fakat çocukların gelişimi ve psikolojik etkilerine değinmedim. Teknolojik cihazlar çocukların gelişimlerini ve ruh sağlıklarını da aynı şekilde oldukça olumsuz etkilemektedir. Örneğin küçük yaşlarda uzun süreli televizyon izleyerek büyüyen çocuklarda gelişim geriliği ve konuşma problemleri ortaya çıkıyor. Çocukların sosyal becerilerini de olumsuz etkileniyor. Yine pasif bir şekilde bilgisayar ve TV karşısında zaman geçiren çocukların fiziksel becerilerinde problemler oluşurken kilo alımı ve obezite riskini de artırıyor.

Çocuğunuza yapacağınız en büyük iyilik onu teknolojinin olumsuzluklarından koruyup daha fazla doğa ile iç içe zaman geçireceği fırsatlar sunmanızdır. Çocukları evlere hapsetmeyin. Arkadaşlarıyla açık hava oynamasına izin verin.

Çocuğunuzu teknolojik ürünlerden uzak tutmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com