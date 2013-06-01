Çocukların sağlıklı gelişimi için doğaya ihtiyacı var!

Sevgili Anne Babalar,

Teknolojik gelişmeler, sosyoekonomik değişmelerle birlikte insanlar büyük şehirlere göç ettiler. Artan insan nüfusunun büyük şehirlerde yaşanabilmesi için daha fazla ev yapıldı, ağaçlar kesildi, parklar yok edildi. Artık okullar bile çocukların oynayacakları büyük yeşil bahçelere sahip değil.

Bu nedenle özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklar çocukluğunu yaşayamadan büyüyorlar. Ağaca tırmanma, ağaçtan meyve toplama…bunların ancak resimlerini görebiliyorlar. Eğer şanslılarsa bir köyleri varsa yaz tatilinde köylerine gittiklerinde ağaçla, doğayla bütünleşme, doğayı tanıma şansına sahip oluyorlar. Tabi bu kadar kısa süreli doğada yaşamak çocuklar için yeterli değil. Bu şansı olmayanlar ise en yakın park ve piknik alanlarına gidebiliyor.

Doğayı, hayvanları tanımadan büyüyen çocuklar çocukluğunu doya doya yaşayamıyor. Bu nedenle anne babalar çocuklarına doğayı sevdirmeli, doğayla tanışma şansı vermelidir. Açık havada doğada oyunlar oynamanın faydaları saymakla bitmiyor. Çocuklar açık havada oynadıklarında vücutta biriken fazla enerjilerini dışarı atıyorlar, büyük kas gelişimi ve vücudun tüm sistemlerinin düzenli çalışmasına destek oluyor. Çocuklar birlikte dışarıda oyun oynayarak sosyal becerilerini geliştiriyor. Çocuklar doğada kendini gerçekleştirme şansı buluyor. Kapalı alanda, evde ise TV izlemek ve Bilgisayarla oynamak zorunda kalıyor. Bu durum ise çocukların obezite olma riskleri artırıyor.

Bu nedenle çocuklarınızı ağaçla tanıştırın, doğa gezileri yapın, çocukların doğada arkadaşlarıyla oynamasına fırsat verin. Yaz tatili planınızı yaparken doğa ile iç içe tatil köyleri seçin.

Çocuğunuzun doğada doya doya oynaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

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