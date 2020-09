Ergenlik döneminde kızınıza nasıl davranmalısınız?

Sevgili Anne Babalar, kız çocuğu olan herkesi ilgilendiren bir konuda bir annemizin gönderdiği mail üzerine bu yazıyı yazmaya kadar verdim.

Annemiz kızıyla yaşadığı sorunları şu şekilde özetliyor;

“Eşimle evde çok iyiyiz. Tartışmalarımızı mümkün olduğunca ondan saklıyoruz. Ama bence kızım buluğ çağında ve ben ona ne söylersem tam tersini yapıyor, ilgi çekmeye çalışıyor. Ben ne kadar ilgilenmiyormuş gibi yapsam da işe yaramıyor. Benimle çok ters konuşuyor ve bazen bana "geri zekalı, salak" bunun gibi kalp kırıcı sözlerde bulunuyor. Daha önce uzman götürmeyi denedim ama gitmek istemiyor. "Ben deli değilim" diyor. Lütfen bana bir yok gösterin. Bende kızımla ona göre davranayım... Çocuğumun psikolojisi çok bozuk lütfen bir yok gösterin her şeye bağırıyor, çağırıyor sinirleniyor, ne yapmalıyım?”

Kızınızla iletişiminizi ergenlik dönemi öncesi geliştirin!

Görüldüğü gibi annemiz ne kadar kızına yaklaşmaya çalışsa da bir sonuç alamıyor ve kızıyla tartışmalar bitmiyor. Bunun nedeni bu dönemin çok kritik olması ve bununla birlikte daha önceden de biriktirdikleri ebeveyn çocuk arasındaki problemler olabilir.

Bu nedenle çocuğunuz ergenlik dönemine girmeden önce çocuğunuzla iyi bir iletişim geliştirmeniz ve problemlerinizi çözmeniz bu dönemi rahat geçirebilmeniz için çok önemli rol oynuyor. Çünkü ergenlik döneminde ergenin duyguları zaten karmaşık olduğu için içinde bastırdığı çatışmalar ortaya çıkabilir. Geçmiş de yaşadığınız, çözemediğiniz tüm sorunlar ve ergenin içinde biriktirdikleri ortaya çıkınca da ergenle aranızdaki duvarlar daha da güçleniyor ve bu duvarları yıkamaz hale geliyorsunuz. İlk önerim ergenlik çağından önce profesyonel bir pedagogdan destek alarak ergenlik öncesi çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmayı başarmanızdır.

Kızınız ergenlik döneminde ise neler yapabilirsiniz?

Kızınızla sağlıklı bir iletişim kuramadan kızınız ergenlik dönemine girdiyse ve ergenlik döneminin sorunlarını da yaşıyorsa bu durumun hem anne babaların, hem de onlara destek olacak uzmanın işi zorlaştıracaktır. Çünkü ergenlik döneminde çocuğun duyguları inişli çıkışlı iken, birde anne baba ve çocuk arasındaki iletişimi geliştirmek gerekiyor.

Her çocuk ve her aile dinamiği farklı olduğu için bu döneminin sorunlarını her çocuk farklı yaşayacaktır. Bu dönemde en büyük görev anne babalara düşüyor. Öncelikle yasaklayıcı bir anne baba olmayın. Mesela kızınız bu dönemde farklı şekilde giyinmek isteyebilir, farklı saç modellerin de saçını kestirmek isteyebilir. Kızınızın heves ettiği şeyleri kontrolünüz dahilinde bir defa da olsa denemesine izin verin. Sizin kısıtlamanız istediği şeye olan ilgisini daha artırır ve kızınızın size karşı gelmesine neden olur. Mesela bu dönemde kız çocukların en çok heveslendiği kaşlarını aldırmaktır. Bırakın kızınız bir defa kaşını aldırsın ve kendine yakışıp yakışmadığını kendi görsün. Bir diğer konu fazla makyaj yapmasıdır. Bırakın kızınız en ağır makyajı yaparak evden çıksın. Bir süre sonra kızınızın bu hevesi geçecektir.

Kızınıza “Onu yapma, bunu yapma” demek yerine daha yapıcı bir şekilde davranıp, hayır dediğiniz konunun nedenlerini açıklayarak seçenekler sunmanız daha doğru olur. Kızınızla çok fazla tartışmalara girmeyin ve zıtlaşmayın. Zıtlaşmanız kızınızın sizinle argo konuşmalarına ve saygısızlık yapmasına nedne olabilir. Kızınızla aranızdaki saygıyı kaybederseniz bunu tekrar oluşturmak çok zor olacaktır.

Kızınızın arkadaşlarıyla gezmesine izin verin. Bu dönemde arkadaşlar aileden daha önemlidir. Ergen arkadaşlarıyla zaman geçirmek ister. Çok korumacı olur izin vermezseniz kızınızla daha fazla tartışmalar yaşarsınız ve kızınız size yalan söylemek zorunda kalır. Aranızda güven olduğu sürece, arkadaşlarını tanıdığınız ve nereye gideceklerini bildiğiniz sürece kızınızın arkadaşlarıyla gezmesinde bir sakınca yoktur.

İletişiminizi geliştirmek ve bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak için pedagog desteği alın!

Tüm çabalarınıza, anlayışınıza rağmen kızınızla bir türlü iletişim kuramıyorsanız profesyonel bir pedagog desteği almanız gerekir. Eğer destek almazsanız aranızdaki zıtlaşma daha da artar ve kızınız ailesinden bulamadığı mutluluğu başka yerlerde aramaya kalkar. Bu dönemde çocukların arkadaşları ailesinden daha önemli hale geliyor. Ergenlik döneminde çocuğun yanlış arkadaşlar edinmemesi için ailesiyle çok iyi iletişimi olması gerekir. Bu iletişimi geliştirme sorumluluğu da anne babaya aittir.

Kızınızla iletişiminizi geliştirmeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Filial Terapist, Psikolojik Danışman

