Ergenlik yaşı düştü! Kızınızı ergenliğe hazırlayın

Sağlıklı Genç Kız Olmanın Püf Noktaları



Sevgili anne babalar yapılan araştırmalar çocukların ergenliğe girme yaşının düştüğünü ortaya koymaktadır. Ergenlik yaşı ile birlikte çocukların sigaraya başlama, alkol tüketimi, flört etme, vb. davranışlar sergileme yaşının da düştüğü bilinmektedir. Çocuklarınızın ruh sağlığı ve gelişimi için her döneme zamanında ve yumuşak bir geçişle girmesi çok önemlidir. Eğer çocuk ruhsal ve fiziksel olarak hazır olmadan yeni bir döneme girerse problemler yaşaması kaçınılmazdır. Ergenlik yaşının düşmesiyle birlikte bazı çocuklar çeşitli nedenlerle ergenliğe psikolojik ve fizyolojik olarak hazır olmadan girmek zorunda kalabiliyorlar.



Bu çocuklardan birisi de sizin kızınız olabilir. Kızınızın ergenliğe ne zaman gireceğiniz kesin olarak bilmeniz mümkün olmayacaktır. Dün bebekleriyle oynayan küçük kızınızın büyüyüp bir genç kız olduğunda onu bekleyen fiziksel ve ruhsal değişikliklere birden adapte olmakta zorlanacak ve desteğe ihtiyaç duyacaktır.



Kızınızın ergenliğe girip bir genç kız olduğunda onu neler beklediğini ve neler yapması gerektiğini önceden bilmesi ilerde yaşanacak problemleri önleyecektir. Çünkü çocuklar beklenmedik bir şeye hazırlıksız yakalandığında ne yapacağını bilmezler ve bazen birbirlerin etkisinde kalarak, bazen de bilgisizlikten olumsuz davranışlar sergileyebilirler. Bu da çocukla aile arasında gerginlikler yaşanmasına neden olmaktadır.



Kızınızın ergenlik döneminde yaşayacağı problemlerin önüne geçmek için ergenlik dönemi öncesi ve ergenliğin ilk yıllarında ona rehberlik etmeniz beden ve ruh sağlığı açısından çok önemli role sahiptir.



Kızınızın kendine güvenerek, güçlü bir şekilde ergenliğe girmesi için ergenlik döneminde onu bekleyen değişiklikler, sağlıklı ve güzel bir genç kız olmak için yapması gereken davranışlar hakkında onları ergenlik dönemi öncesi ve ergenliğin ilk aylarında bilgilendirmeli ve ergenliğe hazırlamalısınız.



Öncelikle ergenlikten korkmayın! Kendinizi kızınızın genç kız olacağı fikrine alıştırın; kızınızı ise onu bekleyen psikolojik ve fizyolojik değişiklikler ve bunlar karşısında yapması gereken davranışlar hakkında bilgilendirin. Ergenliğe girdiğinde kızınızı kaybetmiyorsunuz sadece adapte olması zor olan bir geçiş dönemine yaşıyor olacaktır. Her geçiş döneminin kendine özgü bazı zorlukları olacaktır. Bu zorlukları aşması için destek olursanız ergenlik dönemi düşündüğünüz kadar zor olmayacaktır.



Bunu yapabilmek için bir liste çıkarın ve listeye “Genç kız olmak ne demek, Kişisel bakım ve sağlıklı güzellik için neler yapılmalı? ” sorularının cevaplarını yazın. Her konu başlığı hakkında detaylı araştırma yapabilir ve etkileyici şekilde ona anlatabilirsiniz. Psikolojik olarak onu neler bekliyor, size sormaktan çekindiği cinsellik ve psikolojik konular hakkında bilgi sahibi olması için bir pedagogdan destek alabilirsiniz.



Bu listede olması gereken önemli konu başlıklarını ve neler yapılabileceğini sizin için sıralamak istiyorum.



Psikolojik Açıdan Çocuğu Neler Bekliyor Farkında Olun!



Çocuğunuz vücudundaki değişikliklerle birlikte duygusal iniş çıkışlar yaşayacaktır. Biraz hırçın, asi olabilir. Bununla birlikte başına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi davranabilirler. “Bana bir şey olmaz” diyerek çok cesaretli davranarak tehlikeli davranışlar sergileyebilirler.



Diğer düşünceleri ise “herkesin onları izlediği, onlara baktığıdır”. Bu nedenle dış görünüşlerine aşırı önem verirler. Kız çocukları için bu daha da önem kazanır. Yapılan araştırmalar çocukların kendilerini güzel bulmasının öz güvenlerini artırdığını ve kendini kusurlu bulmalarının öz güvenlerini düşürdüğü ve hatta bazı psikolojik sorunlara neden olduğunu ortaya çıkarmıştır.



Bu nedenle ergenlik dönemi ve sağlıklı güzellik ve kişisel bakım konusunda bilgilendirmelisiniz.



“Regl” Hakkında Bilgilendirin!



Eğer çocuk regli hakkında bilgilendirilmediyse ilk defa regl olduğunda bir şok yaşayabilir. İlk defa regl olduğunda bir travma yaşamaması ve korkmaması için “regl”nin ne olduğunu ergenlik dönemi öncesi anlatmalısınız.



Kişisel Temizlik Konusunda Örnek Olun!



Kişisel temizlik konusunda ailenin büyük rolü vardır. Kız çocukları annelerini model alır ve kişisel temizlik alışkanlığını küçükken anneyi model alarak geliştirirler. Genç kız olduğunda kişisel bakım konuları daha da önem kazanır. Vücut, yüz, el, ayak ve tırnak temizliği ve saç bakımı güzel ve bakımlı görünmelerini sağlar. Tüm bu temizlik ve bakımı uygularken kişisel hijyen malzemelerin doğru ve düzenli kullanılmasına çok önemlidir. Genç kızlar güzellikleri uğruna sağlıksız temizlik ve bakım ürünleri kullanabilir ve sağlıksız davranışlar sergileyebilirler. Çocuğunuzu kişisel bakım ve hijyen konularında bilinçlendirmeniz sağlıklı ve mutlu yaşam için doğru alışkanlıklar kazanmalarını sağlayacaktır.



Beden ve Cilt Sağlığı için Doğru Ürünler Kullanması Konusunda Rehberlik Edin!



Kız çocuklarının beden ve cilt sağlığı için doğru ürünler kullanmaları sağlıklı ve bakımlı görünmelerini sağlayacaktır! Kız çocukları özellikle sivilce konusunda problem yaşıyorlarsa, sivilcelerden kurtulmak uğruna sağlıksız, cildine zarar verecek kozmetik ürünler kullanabilirler. Eğer kızınız böyle bir problem yaşıyorsa bu alanda uzman doktordan yardım almalı ve kızınıza hangi ürünleri ne şekilde kullanacağını anlatmalısınız. Ergenlik döneminde edinilen doğru alışkanlıklar, beden ve cilt sağlılıkları açıcından çok önemlidir. Bu nedenle kızınıza cilt temizliğini ve bakımını nasıl yapması gerektiğini öğretmelisiniz.

Doğru Makyaj Yapmayı Öğretin!



Kız çocukları için makyaj çok önemlidir. Çocuklar anneleri, ablaları gibi güzel bir genç kız olup makyaj yapmak için can atarlar. Özellikle annelerini model alıp çok küçük yaşta makyaj yapmaya hevesler ve annenin makyaj malzemesini gizlice denerler. Anne babaları genç kız olunca makyaj yapmaya izin vereceğini söylerler. Nihayet küçük kızımız genç kız olmuştur ve ne kadar güzel olsa da makyaj yapmak isteyecektir. Cilde zarar veren kalitesiz, sağlıksız kozmetik ürünler konusunda kızınızı uyarmalı ve doğru ürünleri kullanması konusunda ona rehberlik etmelisiniz. Ayrıca kızınızın yüzüne yakışan makyajın püf noktalarını da anlatmalısınız.



İstenmeyen Tüylerden Kurtulmak için Doğru Yöntemi Öğretin!



Çocuklar dış görünüşlerine önem verirken en göze çarpan şey istenmeyen tüylerdir. Bazı kız çocukları için istenmeyen tüyler hormonlarla ilgili problemlerden dolayı daha da göze batıcı bir görüntü oluşturabilir. Kızınızın doğru bir yöntem kullanarak istenmeyen tüylerden kurtulması için örnek olmalısınız.



İstenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. İlk akla gelen “ağda”dır. Ağdayı tek başına yapmak zor ve zahmetli bir iştir. Uygularken çok acı verir. Daha az acı çekmek için jilet tercih edebilirler. Jilet hızlı bir yöntemdir fakat aynı zamanda hızlı fiziksel gelişimden dolayı sakar olan genç kızlar için tehlikeli olabilir. Diğer yöntem ise tüy dökücü kremlerdir. Bu kremler özellikle kozmetik karışımları nedeniyle ciltte alerjilere neden olabiliyor. Yine hassas ciltlere sahip olan genç kızlar için bu yöntem sağlıklı olmayabilir. Genç kızlar en az acı veren ve en pürüzsüz yöntemleri tercih ederler. Genç kızların tek başına bireysel uygulayabileceği pratik ve daha az acı veren yöntem epilatör kullanmaktır. Epilatörler en az acı ile uzun süre pürüzsüz bir ten sağlayan ve kullanımı kolay olan bir yöntemdir. Epilatörler teknolojik gelişmelerle acıyı en aza indirmek için buz eldivenleri masaj başlıkları gibi çözümler sunuluyor. Ayıca epilatörün kişisel olarak kullanılması hijyen açısından çok önemlidir ve güvenilir bir yöntemdir. Epilatörü aldığınızda uygulamayı da öğretmeniz gereklidir.



Kızınızı Sağlıklı Beslenme Konusunda Bilinçlendirin!



Daha fazla sebze ve meyve yemek, abur cubur, ekmek, börek gibi hamur işlerinden uzak durmalılar. Akşam geç saatte yemek yeme alışkanlığı bırakılmalılar. Kolalı içecekler yerine meyve suyu, ayran gibi sağlıklı içecekleri tercih etmeliler. Bu alışkanlıkların gelişmesi için kızınıza alile olarak model olmalısınız.



Sigara Kullanmanın Zararlarını Anlatın!



Maalesef sigara kullanmak büyümenin ispatı olarak algılanmaktadır. Her, 2 sigara deneyen gençten birinin sigara bağımlısı olduğu bilinmektedir. Sigarayı bırakmanın ne kadar zor olduğu unutulmalıdır. Sigaranın, deride ve parmaklarda sararma, dişlerde boyanmaya neden olduğunu yani güzelliklerine zarar verdiğini vurgulayın.



Alkol Tüketiminin Zararlarını Konuşun!



Gençler için alkol de sigara gibi büyümenin, özgürlüğünü kanıtlamanın bir yolu olarak görüldüğü için gençlerde alkol tüketimi oldukça fazladır. Alkol tüketiminin vücutta bıraktığı hasarlar konusunda bilgilendirmeniz alkole olan heveslerini azaltabilir.



Egzersiz Yapmaya Özendirin!



Düzenli egzersiz yapmak kemik büyümesini hızlandırır; hareket sisteminde yer alan kemik ve adaleleri güçlendirmektedir. Çocuklarını mutlaka bir spor dalına yönlendirin. Böylece sevdiği dalda spor yapma şansı olacaktır. Örneğin çocuk dans etmeyi seviyorsa, dans kursuna gönderebilirsiniz.



Kısası, ergenlik yaşının düşmesi ve kız çocuklarının ergenliğe daha da erken girme ihtimaline karşı ergenlik dönemi öncesi ve ergenliğinin ilk aylarında kızınızı ergenlik döneminde geliştirmeleri gereken doğru alışkanlıklar konusunda örnek olun. Genç kız olarak kişisel bakım ve sağlıklı güzellik konusunda dikkat etmeleri gereken konularda bilinçlendirin. Hem kızınızı ergenlik dönemine, hem de bu fikre kendinizi hazırlayın!



Kızınızı ergenlik öncesi ergenliğe hazırlamanız ve ergenlik döneminde destek olmanız dileğiyle…,



Pedagog Psk. Dan. Sevil Yavuz Gümüş



Çocuk ve Ergen Psikolojisi ve Gelişimi Uzmanı, Oyun ve Filial Terapist



Parenting Skills & Counseling Center Kurucusu