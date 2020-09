İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Bu sene Boğaziçi Üniversitesi çok önemli bir kongreye ev sahipliği yapıyor. Sevgili Hocam Prof. Deniz Albayrak-Kaymak ve değerli Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlileri ve gönüllü öğrencilerin katkılarıyla düzenlenen 12. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresine sayılı günler kaldı. Yurtdışından çok değerli akademisyenlerin konuşmacı olarak yer alacağı kongre hakkında bilgiye adresinden ulaşabilirsiniz.



8-11 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi ana yerleşkesinde düzenlenen İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nin tüm programı Kongre internet sayfasında duyurulmuştur.





Bu kongrede atölye çalışmalarına ayrı gün ayrılmıştır. Kongre Öncesi Programdaki (8 Eylül) yer alan bu atölye gruplarına kayıtlar Ağustos sonuna kadar sürmektedir. Bu tarihten sonra yeterli kaydın olmadığı gruplar kapatılacak, açık kalan gruplara kayıt 7 Eylül’e kadar internet üzerinden sürecektir. Gruplarda yer kalırsa atölye günü sırasında da kayıt yaptırmak mümkün olacaktır.





Kongre Öncesi (8 eylül) ve Kongre (9-11 Eylül) programlarına kayıtlar birbirinden bağımsızdır ve 7 Eylül tarihine kadar internet üzerinden yapılmaktadır. Her iki program da öğrencilerin katılımına açıktır. MEB’de çalışan psikolojik danışmanlar öğrenci bedeliyle kayıt yapabilmektedirler.



Uluslararası Derneğimiz IAC’ın geleneğindeki Çalışma Grupları ilk kez ulusal kongremizde uygulanacaktır. Alanımızdaki beş ayrı temada çalışma grupları yürütülecek, aynı gruptaki çalışmaları düzenli izleyen meslektaşlarımıza kongre katılım sertifikası dışında ek bir çalışma grubu sertifikası verilecektir.



Kongre Öncesi (8 Eylül) ve Kongre (9-11 Eylül) programlarına kayıtlar birbirinden bağımsızdır ve 7 Eylül tarihine kadar internet üzerinden yapılmaktadır. Her iki program da öğrencilerin katılımına açıktır. MEB’de çalışan psikolojik danışmanlar öğrenci bedeliyle kayıt yapabilmektedirler.

Uluslararası Danışmanlık Derneğinin (IAC) geleneğindeki Çalışma Grupları ilk kez ulusal kongrede uygulanacaktır. Alanımızdaki beş ayrı temada çalışma grupları yürütülecek, aynı gruptaki çalışmaları düzenli izleyen meslektaşlarımıza kongre katılım sertifikası dışında ek bir çalışma grubu sertifikası verilecektir.

Kongrede görüşmek dileğiyle,

