Karnesi kötü olan çocuğu korkutmak çözüm değil!

Sevgili Anne Babalar,

Bir eğitim yılı daha bitiyor. Çocuklar yoğun bir eğitim döneminden sonra sabırsızlıkla yaz tatilini bekliyor. Diğer taraftan çocuklar karnelerinde gelecek notları için ise kaygılılar. Karnesinde düşük notla gelecek çocuklar “annem babam bana kızarsa döverse” diye kaygılanabiliyor. Oysa çocukları korkutmak çözüm değil. Aslında karneyi anne babalar alır. Çocuğunuzun karnesi kötüyse çocuğunuzu korkutmayın. Zaten utanarak karnesini size getiren çocuğunuzu, bir de siz aşağılarsanız başarısızlığı kabullenir ve derslerini düzeltmek için hiçbir çaba harcamaz.

Çocuğunuzu koşulsuz sevdiğinizi hissettirin!

Anne babaların yaptığı en büyük hatalardan biri her an her yerde “Derslerin nasıl, okul nasıl gidiyor” gibi sözlerle konunun hep "okul", yani "okul başarısı" olmasıdır. Çocukların diğer özellikleri, becerisi, yetenekleri hiç gündeme gelmez. “Çocuk okulda başarısızsa hayatta da başarısızdır” etiketi çocuğa yapıştırılır ve öz güveninin gelişmesine izin verilmez. Bunun sonucu olarak ders çalışmak istemeyen, bir şeyi daha denemeden başaramayacağını düşünen, başarısızlığı kabullenen çocuklar olarak büyürler.

Bu nedenle anne baba olarak çocuğunuzu, koşulsuz sevdiğinizi gösterin. Sevginizi akademik başarılarıyla koşullandırmayın ve okul konusunu bir kenara bırakın.

Çocuğunuzun karne notu düşükse ona moral verin!

Bu nedenle çocuğunuz karnesini getirdiğinde ders notları düşük de olsa, kocaman sarılıp öpün ve ne olursa olsun sizin küçük kızınız, biricik oğlunuz olduğunu çocuğunuza hissettirin. Notları düşük olan dersleri gülümseyerek anlatın ve “artık ikinci dönem biraz daha fazla çalışarak düzeltirsin” diyerek moral verin. “Ben sana güveniyorum ikinci dönem daha güzel olacak, daha başarılı olacaksın” gibi sözlerle çocuğunuz yüreklendirin ve ona inandığınızı gösterin. Eğer özel desteğe ihtiyacı varsa tatil süresince fazla sıkmadan, özel ders desteği alabilirsiniz.

Notları düşük bir öğrenci ek ders almak yerine, psikolojik destek mi almalı mı?

Çocuğun derslerinin hepsinde notları düşükse bunun nedeni araştırılmalı. Ailede çocuğu olumsuz etkileyen bir sorun mu var, okulda onu üzen bir olay mı oldu, çocukta öğrenme güçlüğü mü var, bunları bilip ona göre bir program uygulamak gerekir. Bunları tespit edecek kişi ise pedagogdur. Eğer başarısızlığın nedeni araştırılmaz ve bunun için bir program uygulanarak olumsuz koşullar değiştirilmezse sadece ek dersle çocuğun başarısı artırılamaz.

Çocuğunuzun öğretmeni ile iletişim içinde olun ve davranışlarını gözleyin!

Bunun yanı sıra çocuğunuzun öğretmeniyle iletişim içinde olun. Veli toplantılarına katılın, çocuğunuzun davranışlarında bir değişiklik varsa öğretmeniyle konuşun, arkadaşlarıyla ilgili bir sorun olup olmadığını araştırın. Anlamakta zorlandığı dersleri var mı, bunun için neler yapabilirsiniz gibi konular hakkında öğretmenden bilgi alın. Çocuğun okulda yaşadığı problemleri zaman kaybetmeden çözerseniz okuldaki performansı da olumsuz etkilenmeyecektir

Çocuğunuza onunla gurur duyduğunuzu gösterin!

Çocuğunuzun diğer yeteneklerini ve becerilerini ön plana çıkararak onla gurur duyduğunuzu gösterin. Çocuğunuz çok iyi bir sporcu; çok iyi yüzücü olabilir. Örneğin aile ziyaretlerine gittiğinizde, misafirleriniz geldiğinde çocuğunuzun okul başarısı yerine, ne kadar iyi yüzdüğünden bahsedebilirsiniz.

Çocuklar tatil programlarını kendileri mi yapmalı?

Çocuklara sorumluk verilmeli. Çocuklara bir birey olarak saygı duyduğunuzu, ona kendi hayatıyla ilgili kararlar almasına izin vererek gösterebilirsiniz. Tatilini nasıl geçirmek istediğine kendisi karar verebilir, kendi programını kendisi yapabilir.

Çocuklar tatil zamanlarının tümünü aileleriyle mi geçirmeli?

Çocuklar tatilin tadını çıkarmalı. Ailesiyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, kimle isterlerse onlarla doya doya zaman geçirmeli. Buna yine çocuk kendisi karar vermeli.

Çocukların belirli zaman dilimlerinde ders çalışması doğru mu?

Çocuk dinlendikten sonra uygun bir zaman dilimde geride olduğu ders konuları tekrarlanabilir. Fakat çocuk sıkıldığında ısrar edilmemeli, başka zaman devam edilmeli ve olabildiğince eğlenerek konuları öğretmeye gayret edilmeli.

Çocukların tatilde kaçta yatıp kalkacakları önceden belirlenmeli mi, yoksa çocukların isteklerine göre mi şekillenmeli?

Çocuklar okula giderken erken kalktığı için düzenli bir uyku saatinin olması önemlidir. Fakat tatil zamanı çocuk erken kalkmayacağı için geç de yatabilir. Çocuklara uyku saatleri için baskı uygulanmamalı ve istedikleri saate uyumasına izin verilmeli.

Çocukların tatilin tadını çıkarmasına izin verin!

Bırakın çocuklar gönüllerince eğlensinler, dinlensinler. Çocuk tatilde olduğunu hissetsin ve okulu, dersleri kısa bir süre için unutsun. Beraber hafta sonları, akşamları gezmeye gidebilirsiniz. Müzeleri gezebilirsiniz. Çocukların yaşayarak öğrenmesine izin verin. Okulda yeterince kitap okuyor, ödev yapıyorlar. "Tatilde kitap oku, şu alıştırma kitabını çöz " gibi çocuğunuzun yapması gereken şeylere siz karar vermeyin. Yoğun eğitim programından sonra çocuğunuzun bu tatili hak ettiğini unutmayın.

Kısaca özetlemek gerekirse, çocuğunuzla her zaman ilgili olun ve akademik başarısına aşırı önem vermeyin. Çocuğunuza sevginizi karne notuna göre göstermeyin.

Çocukların tatili eğlenerek geçirmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

http://www.pedagogsevilyavuz.com