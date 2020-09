Oyuncak hayatın kendisidir!

Çocuklar için oyun hayattır ve bu hayatın malzemeleri oyuncaklardır. Çocuklar oyuncakları kullanarak hayatı keşfeder ve öğrenirler

Ünlü oyun terapisti Garry Landreth, “Oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise onların kelimeleridir” demiştir. Çocuklar için oyun oynamak en temel ihtiyaçtır. Oyun çocuklar için yemek yemek, su içmek, uyumak kadar gerekli ve doğaldır. Çocukların oyun ihtiyacı karşılanmazsa gelişimleri geri kalabilir. Çocuklar oyun oynayarak büyür ve duygularını kontrol eder, travmaların tedavi ederler. Bunu yaparken ise oyuncağa ihtiyaç duyarlar. Oyuncaklar iyileşmesi gereken bir çocuk için türlü türlü iyileştirici ilaçtır. Ne kadar fazla ilaç olursa o kadar hızlı iyileşir. Çocuklar zengin uyarıcı çevrede büyürse gelişimleri hızlanır. Oyuncağın çeşitli olması çok önemlidir. Tabi oyuncaklar çocukların yaşına, becerisine ve ilgisine uygun olmalıdır.

Faydaları nelerdir?

- Çocuklar için oyuncak, hayatın içindeki eşyalar demektir. Çocuklar için oyun hayattır ve bu hayatın malzemeleri oyuncaklardır. Oyuncakları kullanarak hayatı keşfeder, öğrenirler.

- Çocuklar duygu ve düşüncelerini oyuncaklar aracılığıyla ifade ederler. Oyuncaklarla kurdukları oyunlardaki temalardan anne babalar çocukların ihtiyaçlarını, duygularını rahatça anlayabilirler.

- Çocuklar oyuncaklarla oynayarak gelişimlerini hızlandırır. Masa oyuncakları ince kas gelişimini hızlandırırken bahçe oyuncakları, hareketli oyuncaklar ise kaba motor gelişimlerini hızlandırır.

- O oyuncaklarla eğlenerek temel kavramları öğrenir. Birçok oyuncak çocuklara eşleştirme, sayılar, renkler gibi kavramları öğretir.

- Oyuncaklar çocukların sosyalleşmesine yardımcı olur. Bu sayede arkadaşlarıyla saatlerce oyun oynar ve sosyal becerilerini geliştirirler.

- Çocuklar oyuncaklarıyla arkadaşlarıyla beraber oynayarak paylaşma becerisi de geliştirir.

- Çocuklar oyuncaklarla oynayarak fazla enerjilerini atar.

- Çocuklar oyuncaklarla oynarken tüm vücut sistemleri sağlıklı çalışır. Özellikle açık hava oyuncaklarıyla oynamak çocukların temiz hava almasını sağlar.

- Çocukların oyuncaklarla oynaması uyku, beslenme rutinlerinin düzene girmesine destek olur.

- En önemlisi oyuncaklarla oynamak çocukları eğlendirir ve mutlu eder.

Nelere dikkat etmeli?

- Oyuncakların üzerinde yaş grubu yazmaktadır. Yaş ve beceri seviyesine uygun seçmek gerekir.

- Her çocuğun gelişimi farklıdır. Anne baba, becerilerini gözlemleyerek yaş grubundan bağımsız, becerisine uygun oyuncaklar seçmelidir.

- Çocukların güvenliği ve oyuncağın sağlık yönünden kontrolünden anne baba sorumludur. Tercih ahşap oyuncak da olsa her oyuncağın ahşabı olmadığından plastik oyuncak seçiminde dikkatli olunmalıdır. Kalitesi bilenen, çocuklar için zararlı kimyasallar içermeyen plastik oyuncaklar seçilmelidir.

- Oyuncak tehlike yaratmamalıdır. Sivri uçları olmamalı, küçük çocuklar için küçük parçalar içermemelidir. Tehlikeli olabilecek her şey düşünülmeli ve ona göre seçilmelidir.

- Oyuncaklar sağlam ve dayanıklı olmalıdır ki hareketler karşısında hemen kırılmasın.

- Oyuncaklar çocuğun gücüne uygun olmalıdır. Kendinden büyük ve altında kalıp kendini yaralayabileceği oyuncaklardan uzak durulmalıdır.

- Oyuncakların cinsiyeti olmaz. Birçok anne baba oyuncakları kız-erkek diye ayırıyor ve çocukların yaratıcılıklarını sınırladıkları gibi cinsel kimlik gelişimlerine de zarar veriyor.

Yaş grubuna göre oyuncak seçimi

- Bebeklik döneminde ilk aylar müzikli, renkli, yumuşak oyuncaklar tercih edilmelidir. Müzikli bebek kitapları, basit fonksiyonlu oyuncaklar tercih edilebilir.

- Okul öncesi dönemde çocukların gelişimini destekleyecek yürüteçten başlayıp, yaş grubuna uygun eğitici basit oyuncaklar tercih edilebilir. Biraz daha büyüdükçe evcilik oyuncakları, legolar, mesleklerle ilgili oyuncaklar, hayvanlar tercih edilebilir.

- İlkokul çocukları için biraz daha fazla grup oyunlarını destekleyen oyuncaklar ve kart oyunları tercih edilebilir. Çocukları bu yaşta çeşitli spor ve sanat alanlarına yönlendirmek de çok önemlidir. Bu yaş grubunda çocukların yaratıcılığını destekleyecek artık materyal kutusu yapılabilir. Evde çıkan kutular, mutfakta alınan ürünlerin kapları saklanarak çocuğun sanatsal bir şey yapması sağlanabilir. Örneğin çocuklar bu artık materyallerden bir robot, bir saat yapabilir.

Her yaş grubunda masa etkinlikleri, boyama çalışmaları, faaliyet çalışmaları yapılabilir. Önemli olan çocukların alınacak bu oyuncaklarla oynamasına fırsat verilmesidir. Çocuklar çocukluğunu doya doya yaşayamıyor ve oyun oynamaya günümüz koşullarında fırsat bulamıyor. Anne babaların, oyun ve oyuncağın önemini bilmeleri ve artık çocuklarının yaşı ne olursa olsun en büyük ihtiyaçlarının oyun oynamak olduğunu kabul edip buna göre davranmaları gerekir.

Çocukların oyun ve oyuncağa doyması ve çocukluklarını doya doya yaşaması dileğiyle...