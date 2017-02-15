ÜÇ YAŞINDAN ÖNCE OYUN GRUBU

Birçok anne-babanın kafası okul öncesi eğitime başlama yaşı konusunda karışık. Bunu, sadece anaokuluna başlama olarak algılamak yanlış olur. Okul öncesi eğitim, ilkokuldan önce alınan eğitimi ve bulunulan sosyal ortamı kapsar. Yani çocuğun annesiz anaokuluna ya da kreşe başlaması değil; gittiği oyun gurubu da okul öncesi eğitimdir.

Oyun gruplarının saati, gün sayısı ve anneli-annesiz olup olmadıkları değişiklik gösteriyor. Anneli-annesiz, her gün-haftanın belli günleri gibi.

Anne-babalarsa oyun gurubu alternatifini düşünmeden çocuklarını anaokuluna vermek için üç yaşını doldurmasını bekliyorlar.

Böylece üç yaşına kadar çocuk evde bir yetişkinle tek başına kalıyor.

Bu durum onun, arkadaşlarıyla oynayarak kazanacağı becerilerden eksik kalmasına neden oluyor. Çocuklar birbirini gözlemleyerek ve iletişimde kalarak öğrenir. Ona bakan yetişkin ister anne, isterse en iyi uzman olsun, yaşıtlarının oluşturacağı etkiyi yaratamaz.

Şimdiki miniklerin çoğu, güvenli bir ortamın olmayışından dolayı bizim çocukluğumuzdaki gibi tek başına dışarıda oyun oynayamıyor; seyrek şekilde parka gidiyorlar. Birçok parkta çocuk bile yok. Durum böyle olunca eskiden o kadar fazla ihtiyaç duyulmayan anaokulları ve oyun grupları da şu an hayatımızın olmazsa olmazlarından. Anne de çalışıyorsa ve çocuğa bakıcı bakacaksa, onun daha fazla sosyal bir ortamda bulunması verimli olacaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Çocuğun üç yaşından önce okul öncesi eğitime yavaş yavaş başlaması gerekir.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken konular şunlardır:

Çocuklar üç yaşından önce kendini ifade edemediği için travmaya çok açıktır. Bu nedenle onu güvendiğiniz biri yanında olmadan asla anaokulunda yalnız bırakmayın. Çocuk, anaokuluna annesi ya da ona bakan kişiyle alışmalı ve oradaki çalışanlara siz de güvenmelisiniz. Bu nedenle doğru başlangıç, önce çocuğun yanında anne ya da bakım veren kişiyle oyun grubuna gitmesidir.

Oyun grubunun düzenli olması önemli ve sabah saatleri tercih edilmeli. Saat 09.00-12.00 aralığı uygun. İlk zamanlar haftada üç gün olsa da ideali hafta içi her gün olmasıdır. Çünkü çocukların okul ya da oyun grubu dışında sosyalleşeceği alan pek yok.

Çocuk annesi ya da ona bakım veren kişiyle oyun grubuna alıştıysa sonraki aşama önce yarım, sonra bir,sonra bir buçuk saat şeklinde oyun odasının dışında annesiz oyun oynamaya alışmasıdır.

Çocuk kendini güvende hissetmeye başladıktan sonra anne oyun odasının dışında bekler. Eğer çocuk kendini ifade edecek yaştaysa ve anaokulunda çalışanlara güveniyorsa, yarım gün verilebilir. Yeni bir okulsa alıştırma süreci tekrar başlamalıdır.

Tercihiniz yarım gün anaokulu olmalı. Asla “Çocuğum üç yaşını doldurdu” diyerek tam gün vermeyin. İlk zamanlar mutlu gitse de sonra istemeyecektir. Çünkü onun orada sosyalleşmeye ihtiyacı olduğu gibi bire bir ilgiye de ihtiyacı vardır.

Özellikle dört yaşından önce tam gün anaokulu önermiyorum. Dört yaşında olsa da ilk defa anaokuluna başlıyorsa yine yarım gün başlamalı.

Unutmayın okul öncesi eğitim, çocuğun okul hayatının başlangıcıdır ve doğru başlangıç, onun mutlu olmasını sağlar. Yanlış başlangıç, travma yaşamasına ve okuldan soğumasına neden olur.