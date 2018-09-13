YARIM GÜN MÜ TAM GÜN MÜ?

2018-2019 eğitim yılı, 17 Eylül Pazartesi başlıyor. Minikler kadar, anne-babalar da çok heyecanlı. Özellikle de çocuğu okul öncesi eğitime başlayacak olan ebeveynler... Bazı anne-babalar, onları iki, bazıları da 4-5 yaşlarında anaokuluna gönderiyor. Bu konuda en çok sorulan iki soru, “Okula göndermek için en doğru yaş nedir? ve “Tam gün mü, yarım gün mü devam edilmelidir?” oluyor.

İlk sorunun cevabı çocuğa, şartlarına ve tam gün mü, yarım gün mü okula gidecek gibi detaylara bağlı. Bazıları üç yaşında, bazıları da dördünde hazır oluyor. Bu arada psiko-sosyal gelişimi de çok önemli. Hazır olmadan anaokuluna başlarsa, psikolojik zarar görür ve okul fobisi ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, öz güvenini kaybedebilir ve davranış sorunları sergileyebilir.

Doğru başlangıç önemli

Birçok anne-baba, anaokulu süreciyle ilgili aldıkları yanlış kararlarla, onların okul hayatına travmalarla başlamalarına neden oluyor. Bu kritik dönemde uzmana danışmak, travmaları tedavi etmekten daha zahmetsizdir. Bizler, miniklerin problem yaşamasının önüne geçme taraftarıyız. Terapiyle aileye danışmanlık yaparak, koruyucu ruh sağlığı görevini üstleniriz.

Miniğin yaşına ve psiko-sosyal durumuna göre, eğitimin tam gün mü yarım gün mü olacağına karar verilmeli. Sık yapılan hatalardan biri, çocuğun yaşı dört ve üzeriyse, tam gün okula gönderilmesi. Oysa ilk defa okula başlayacaksa ve çok korumacı büyütüldüyse, tam günlük eğitime hazır değildir ve oyun grubuyla başlayarak, alışması gerekir. Bu hata o kadar sık yapılıyor ki, minikler yarım gün gitse okula alışacakken, tam gün gittikleri için alışamıyorlar.

Öğle uykusu meselesi

Bazı durumlarda da, dört yaş altındakilerin anaokulunda öğle uykusu uyumasına izin verilirken, dört yaş ve üzeri çocukların böyle bir seçeneklerinin olmamasıdır. Oysa miniklerde öğle uykusunun gerekliliği ve önemini gösteren sayısız çalışma var. İlkokul öğrencilerinin dahi, öğle uykusu uyuduğunda, öğrenme becerilerinin artığı kanıtlandı. Bu nedenle, okulda uyku yoksa, tam gün gitmesi uygun olmayabilir.

Diğer taraftan üç yaş ve altı çocuklar, öğle uykusuna yatsalar da, tam gün doğru bir seçim değil. Minikler bire bir ilgi göreceği ve şefkat alacağı bir yetişkin (anne, baba, babaanne, anneanne, bakıcı vb.) tarafından uykuya hazırlanmak ve kendi evinde uyumak ister. Okuldaysa en az beş ve üzeri çocukla aynı anda ilgilenilir.

Bu nedenle okula yarım gün gitmesi çok önemli. Fakat bu yaş grubundaki çocuklar, direkt yarım gün başlamak yerine, oyun grubuyla ya da daha az anaokulu saatiyle yavaş yavaş alışarak, yarım gün anaokuluna başlamalıdır.

Tercih yarım gün olmalı

Çocuğun yaşı dört ve üzeriyse, genellikle öğle uykusu uyumadığı için tüm gün okulda olmaktan sıkılır ve gitmek istemez. Bu nedenle, tercihiniz yarım günden yana olmalı. Çalışan anne-babaların, minikleri sabah 08.00’de bırakıp, akşam 18.00’de aldığını duyuyorum. Ebeveynler, çalıştıkları ve bakıcıları olmadığı için, mecbur olduklarını söylüyor. Anneanne-babaanne, çocuk okuldan geldikten sonra destek olursa, yarım gün tercih edilebilir.

Tüm velilere ve öğrencilere, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim yılı dilerim.

ALIŞMA SÜRECİ ONA BAĞLI

Her çocuğun özelliği ve şartları farklıdır. Anaokulu, onun durumuna göre ilerlemeli... Ne yazık ki, bazı eğitim kurumları miniklerin üç günde alışması gerektiğini düşünüp, onu zorla okula alıyor. Bu durumda, çocuklar alışamadıkları gibi bir daha da gitmek istemiyorlar. Sonrasında aile, bu travmayı tedavi etmek için destek alıyor. Oysa miniğin alışma sürecine saygı duyulsa ve onun hızında ilerlense, bunlar yaşanmaz.